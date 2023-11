Mensa | verso la riapertura dopo i controlli dei Nas

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla scuola di Altavilla Irpina tutto pronto per ripartire con la cucina. Scelto un nuovo gestore per ladella scuola dell’infanzia. Si aspetta solo il via libera dell’Asl Avellino. A comunicarlo è il sindaco del comune irpino, Mario Vanni, che nel giro di poco tempo si è attivato per riprendere e far ripartire il servizio. Lascolastica era stata sospesa dai Nas in seguito a un accertamento. Gli ispettori avevano rilevato forti carenze iginieco sanitarie, per cui è stato necessario sospendere l’attività. Il sindaco Vanni si è subito adoperato per non creare ulteriore disagi ai piccoli alunni. Epoco tempo ecco che laè pronta a ripartire.scolastica non a norma: sequestro dei Nas L'articolo proviene da Anteprima24.it.