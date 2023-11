Mediterranea Inferno | il videogame della Generazione Z che racconta il periodo Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) La vita milanese di Claudio, Mida e Andrea procede come al solito. Tra sogni, ambizioni e progetti però si frappone un virus, denominato poco dopo come ‘‘. Da lì un epilogo che tutti conosciamo, condito da quarantene, distanziamento sociale e tamponi. La vita di milioni persone in Italia e in tutto il mondo si ferma e cambia radicalmente. Due anni dopo, una vacanza in Puglia organizzata dai tre amici risulta fondamentale per riscoprire loro stessi dopo il traumapandemia. Nasce così, un videogioco chegli interrogativi ed i turbamenti provati dai giovaniZ, nati tra il 1997 e il 2012, durante il lockdown. Il risultato è un prodotto che riflette il pensiero di molti, partendo sì dall’esperienza dei tre ragazzi, ...