Maxi processo violenze carcere Uccella | “Botte anche agli invalidi” | smentito ex detenuto

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Proseguono alsui pestaggi avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 che vede imputati 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del Dap e medici dell’Asl Caserta, le testimonianze dei detenuti picchiati e che si sono costituiti parte civile, così come le proiezioni dei video choc delleche la Procura ha estrapolato dalle telecamere interne del penitenziario. E sono immagini particolarmente violente quelle mostrate oggi durante la testimonianza della parte civile Carmine Di Saverio,all’epoca e oggi libero, cieco all’occhio destro. Di Saverio è nella stanza della socialità inginocchiato e faccia al muro, ad un certo punto un agente con mascherina lo prende per la ma, e lo trascina per la stanza, fino alla ...