Mattioli | «Frattesi in Ucraina-Italia? Mossa corretta | grande vigoria»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)ha detto la sua sulla scelta di Luciano Spalletti di affidarsi a Davidein vista del match di questa sera tra? Maurizioa Radio Radio Mattino Sport e News si esprime sul centrocampista dell’Inter: «Barella e, due pistoni che ti servono anche per fronteggiare la corsa degli ucraini. Barella negli ultimi è anche migliorato.anche contro la Macedonia del Nord ha datovigore in mezzo al campo.più che». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...