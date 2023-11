Marisa Laurito | dal successo all’addio programmato | “…ho organizzato il funerale” | Paura per l’attrice

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 novembre 2023) La parabola di, una carriera costellata di successi finonei minimi dettagli, compreso il. Una carriera lunghissima quella di, attrice e presentatrice napoletana, che dagli anni 70 in poi ha fatto la spola tra televisione e teatro. Lanciata dal grande Edoardo De Filippo, che è stato il suo idolo e ispirazione, ha conquistato con la sua bravura e simpatia i cuori di milioni di telespettatori che negli anni hanno seguito la sua evoluzione. Evoluzione sulla carta, perché lei resta uguale a se stessa sia nell’aspetto che nella forma. È importante rimanere fedeli al proprio essere, ha detto, ed è per questo che non ha mai detto si alle proposte di partecipare a reality. Lo ha rivelato in ...