Marco Mazzoli Contro Selvaggia Lucarelli | Volano Stracci Sui Social!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Scintille tra. I due hanno dato vita ad un botta e risposta infuocato via social. Il conduttore de Lo Zoo di 105 si è scagliatola giurata di Ballando, rea di aver criticato e sminuito la sua candidatura all’Ambrogino d’oro.come sappiamo, non ha peli sulla lingua e ne ha dette di tutti colori alla. Pure lei non se ne è stata zitta. Ecco cosa è successo!Vs: scintille sui social Il conduttore radiofonicoha dato vita ad un botta e risposta infuocato con. Il tutto ovviamente via social. Ma cosa ha scatenato la furia del vincitore ...