Marco Maddaloni e Sara Ricci nuovi concorrenti del Grande Fratello

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 novembre 2023)si prepara a fare il tris. Dopo le vittorie a Pechino Express e all’Isola dei Famosi, il judoka tenterà di confermare il suo primato al. Da stasera, l’atleta campano, nato nel 1984, sarà a tutti gli effetti un concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Con lui, entrerà in casa anche l’attrice, collega di Beatrice Luzzi ai tempi di Vivere. Qualche ora fa il concorrente ha scritto un messaggio sui social, dove annunciaVA tra le righe la sua partecipazione al reality: “Ho tenuto custodito questo video per più di 4 anni. Avrei sempre voluto condividerlo con voi, ma, puntualmente, quando stavo per farlo, tornavo sui miei passi e pensavo che non fosse ancora il momento giusto. Ecco, ...