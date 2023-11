Marco Maddaloni al Grande Fratello ritrova una vecchia conoscenza | lei aveva una cotta per lo sportivo?

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 novembre 2023)questa sera entrerà ufficialmente nella Casa delcome nuovo concorrente (insieme all’attrice Sara Ricci). Qui, oltre a condividere (forse) con Alex la passione per lo sport, potràre una: Grecia Colmenares.alGrecia Colmenares Ma come maie Grecia si conoscono già? I... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.