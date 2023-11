Map Star the World Cloud di Vincenzo Marsiglia | un dialogo sensoriale tra antico e contemporaneo

Vincenzo Marsiglia a "Roma Arte in Nuvola" con MAP (STAR) THE WORLD CLOUD

Dal 23 al 26 novembre 2023 , alla Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea 'Roma Arte in Nuvola' , Vincenzo Marsiglia presenta l'installazione ') the World Cloud ', un anfiteatro multisensoriale che trasporta il visitatore nel cuore di una moderna agorà, grazie all'uso di Hololens2 digitali. Un'opera d'arte digitale per creare ...

Vincenzo Marsiglia a Roma Arte in Nuvola con MAP (STAR) THE ... EZ Rome - Roma quotidiana

NASA's SPHEREx mission aims to map 450 million galaxies and ... Space.com

How to see the Leonid meteor showers peak in Wisconsin

LINK: LIGHT POLLUTION MAP For the 2023 Leonid shower peak, the lunar phase was favorable. The moon was only about 25% illuminated, minimizing light contamination and enhancing the visibility of the ...

‘Barbie' Star Margot Robbie Says Greta Gerwig "Literally Changed The Game" For Female Directors – Contenders Film L.A.

"I definitely didn't want to try and make a puff piece Barbie. I wanted us to run at the scary things as much as we celebrated the wonderful things," executive producer and star Margot Robbie said ...