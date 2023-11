(Di lunedì 20 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Le necessità e le sfidetransizione “” saranno il fattore che più modellerà il mercato del lavoro nei prossimi anni. Già adesso sta crescendo la richiesta da parte delle aziende dei cosiddetti “green collar”, i lavoratori specializzati in settori e competenze legate alla sostenibilità, tanto che Manpower ha aperto in Italia oltre 2.000 ricerche per profili “verdi” appartenenti a diverse aree di competenza e con vari livelli di esperienza. Secondo quanto evidenziato nello studio The Greening World of Work di, l'aumentorichiesta di queste figure è guidato da un maggiore impegno delle imprese sui temi ESG, spinto da una crescente domanda di governi, investitori, dipendenti e consumatori che chiedono azioni più coraggiose e trasparenza per affrontare il cambiamento ...

Altimetrik Launches Digital Business Academy to Address Digital Talent Needs

According tos 2023 Talent Shortage Survey , a staggering 77% of employers found it ...Wire Business Wire - 30 Ottobre 2023 A dedicated payment processing service for the...

ManpowerGroup, automotive ed energetico traino della rivoluzione ... Italpress

Disallineamento domanda-offerta, la risposta può arrivare dagli Its Avvenire

ManpowerGroup, automotive ed energetico traino della rivoluzione verde

MILANO - Le necessità e le sfide della transizione "verde" saranno il fattore che più modellerà il mercato del lavoro nei prossimi anni. Già adesso sta crescendo la richiesta da parte delle aziende de ...

Implementation of the circular economy in Vietnam

The circular economy concept was developed as a forward-looking solution for society in the face of escalating environmental pollution and resource depletion.