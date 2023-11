Manifestazione per Giulia Cecchettin | oltre mille persone a Pisa | La nostra rabbia cresce

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il corteo tra le vie principali del centro promosso dal movimento 'Non una di meno': "Siamo qui non perché vogliamo piangere, ma perché vogliamo essere scintilla di quel che fuoco che ci muove"

‘Giu le mani dai Santuari per i rifugi di animali liberi’ : sabato alle ore 14.00 la manifestazione a Roma

Calcio storico e pugilato : manifestazione dei Rossi. “Uniti per crescere con lo sport”

Firenze : volantino pro Hamas durante manifestazione per la Palestina. Senatrice Mieli : “Vergognoso!”

Firenze : volantino pro Hamas durante manifestazione per la Palestina. Senatrice Mieli : “Vergognoso!”

‘Basta morti in strada’ : l’appello di duemila persone alla manifestazione ‘vivilastrada’ a Roma

Una manifestazione di uomini come atto di verità e di riconciliazione

Non fare editoriali pensosi, ma indire una(ci torno dopo), e però anche pensare ... Sono fra loro collegate, quindi le distinzioni che faccio sono solocomodità. Mostro/uomo, o secca ...

“Se domani non torno, sorella distruggi tutto”, cortei di protesta per Giulia Cecchettin da Milano a Brescia: luoghi e orari IL GIORNO

Bergamo scende in piazza con una fiaccolata per Giulia Cecchettin BergamoNews.it

Il papà e la sorella di Giulia domenica sera alla fiaccolata - Ansa

Domani il minuto di silenzio in tutte le scuole. A Vigonovo migliaia in piazza. Il papà della vittima: né odio, né rabbia. Il ministro: ora educazione all'affettività in classe ...

Premio Scerbanenco, il cagliaritano Francesco Abate tra i finalisti all’Oscar del noir

Il noir dell’anno sarà incoronato nella serata di sabato 2 dicembre, nella Casa del Manzoni a Milano, sede da anni del Premio letterario. Lo scrittore vincitore riceverà il ritratto di Giorgio ...