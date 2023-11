Dall’Inghilterra : Paolo Maldini potrebbe firmare per il Manchester United

MLS - Beckham chiama un ex Manchester United a Miami

Manchester United - c'è una novità per il ritorno di De Gea. E c'entra la moglie...

Il Manchester United pianifica la mossa di gennaio per l’ex difensore centrale del Barcellona mentre Erik ten Hag cerca rinforzi difensivi : rapporto

Manchester United, Bruno Fernandes fa luce sul suo futuro

Commenta per primo Da qualche settimana il capitano delBruno Fernandes è finito nel mirino di diversi club dell' Arabia Saudita . Tuttavia, il portoghese non si è fatto influenzare dalle continue voci di mercato e, in conferenza stampa ...

Man United, infortunio per Onana: costretto al cambio col Camerun GianlucaDiMarzio.com

Atalanta, il Manchester United fa la corte al manager Lee Congerton Quotidiano Sportivo

Juventus, si valuta Sancho: l'inglese vorrebbe rimanere nel calcio europeo

La società bianconera, pronta a iniziare le trattative, avrebbe posto una condizione fondamentale: vorrebbe ottenere Jadon Sancho in prestito, con una parte consistente dell'ingaggio coperta dal ...

Nuovo record di pubblico a Old Trafford: ma le women United perdono il derby…

le women del Manchester City hanno rimontato il gol su rigore di Katie Zelem con cui era passato in vantaggio il Manchester United. Proprio dopo quel gol, il City ha spinto sempre più forte. Le ...