Maldini e Massara in un top club | la notizia spiazza i tifosi del Milan

(Di lunedì 20 novembre 2023) In Inghilterra convinti che l’affare si possa fare:sono candidati a diventare i dirigenti del topSono passati pochi mesi dal suo addio al, eppure… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il “nuovo” Manchester United pensa a Maldini (con Massara) come direttore sportivo (Telegraph)

Ex Milan - Maldini al Manchester United? Con lui anche Massara

Milan, Zlatan si gode la F1 a Las Vegas poi una rivelazione sul futuro in rossonero - Top News

Il club rossonero, dopo l'addio di, cerca una figura importante all'interno del suo organigramma e da tempo sono cominciate le trattative tra i vertici societarie e Ibrahimovic. ...

Lo United prepara la rivoluzione: spuntano i nomi di Maldini e Massara - Sportmediaset Sport Mediaset

Brambati: “Il binomio Massara-Maldini era perfetto, nello spogliatoio…” Pianeta Milan

VRANCKX, Adesso il Milan pensa al ritorno del belga

Il Milan, secondo quanto riportato da TMW, valuta un possibile ritorno per Aster Vranckx. Nella scorsa stagione ha raccolto nove presenze in Serie A per 235 minuti complessivi. La valutazione ...

Ghisoni: “Ho visto molto male Jovic, ho parlato con Massara e non mi sembra abbia assimilato la situazione”

Il giornalista Paolo Ghisoni torna sull’addio di Maldini e Massara. Paolo Ghisoni a TMW Radio ha criticato senza mezzi termini la scelta del Milan di acquistare Jovic. “Stavo esaminando un po’ di stra ...