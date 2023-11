Malanni di stagione | quali cibi aiutano a combatterli? Vero o Falso

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si chiama chimica dell’alimentazione e insegna come utilizzare gli elementi nutrizionali per prevenire idi. Un principio fondamentale che permette di prevenire e contrastare raffreddori, mal di gola e la classica influenza autunnale: «Per “tenerli a bada” è utile in questo periodo scegliere alimenti che combattono ea prevenire eventuali patologie» precisa Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico. Dieta nordica: in cosa consiste il regime ...