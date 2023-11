“Mai più come Giulia” | nasce il Movimento Irpino Antiviolenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Convenzione del Consiglio d’ Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza di genere, stipulata ad Istanbul nel 2011, all’ articolo 3 dichiara che: “la violenza di genere è una delle principali forme di violazione dei diritti umani”. In Italia, i dati ufficiali del Ministero degli Interni, ci dicono che nel 2023, solo nei primi dieci mesi, ci sono già stati 75 brutali Femminicidi, compiuti da coniugi, mariti, ex compagni o giovani fidanzati e che le violenze a scopo sessuale, contro le donne, compiute anche dal branco, sono in aumento esponenziale. Per noi, ogni donna violata o uccisa, non è un numero, bensì, una vita calpestata, emozioni annullate, famiglie distrutte, orfani, madri e nonni lacerati dal dolore. Soprattutto, per noi la violenza contro le donne è un grave sopruso dettato da una distorta convinzione che si possa avere il possesso e il ...