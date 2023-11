(Di lunedì 20 novembre 2023) Siamo nel cuore dell’anno scolastico, e come ben saprai, soprattutto al Nord Italia, il problema delle classi scoperte e degli istituti in cerca diè diventato più critico che mai. Gli insegnanti chiamati tramite graduatoria non sono risultati sufficienti a coprire tutti i posti vacanti delle scuole in queste regioni. I Dirigenti Scolastici L'articolo .

Guida TV Sky NOW 19 - 25 Novembre: dal crimine di 'Law & Order' all'eccentrico 'Fargo'

GUIDA TV SKY / NOW - 19 - 25 NOVEMBRECerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo ... Ted Lasso, The Offer) e Jon Hamm (Men, The Morning Show). ...

MAD 2023: la soluzione veloce per insegnare Docenti.it Orizzonte Scuola

MAD 2023 La Scuola Oggi

I Mad Rollers pubblicano il nuovo sette pollici “Dog Meat”

I MAD ROLLERS pubblicano il nuovo sette pollici “Dog Meat”, disponibile anche in digitale, e annunciano la ristampa del debut album “Get Mad”.

MAD scuola: diventa docente con la messa a disposizione. Voglioinsegnare.it

Perchè è utile inviare la MAD Le scuole sono sempre alla ricerca di supplenti, quindi è consigliabile inviare la MAD in diversi periodi dell’anno scolastico. Se l’ obiettivo è entrare nel mondo della ...