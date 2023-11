Macedonia del Nord-Inghilterra oggi in tv | canale | orario e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tradel, valida per leagli. A Skopje le due compagini chiudono il proprio percorso, che porterà i Tre Leoni in Germania mentre costringerà Elmas e compagni a rinviare il sogno qualificazione a Euro 2028. Entrambe le squadre vorranno comunque finire al meglio il proprio cammino, magari con una vittoria. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente l’. La sfida è in programma, lunedì 20 novembre, alle 20:45. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Uno (201), oltre che all’interno diGol (202) e in ...