L’ultimo gesto prima di abbandonare il suo cadavere Filippo Turetta | cosa ha fatto a Giulia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Omicidio diCecchettin,hadiil. Una vicenda agghiacciante che sta sollevando diverse riflessioni e interrogativi, quella in merito al femminicidio di, il cui nome, purtroppo, rientra ad oggi nelle pagine più nere della cronaca nazionale. L’esame esterno sul corpo, trovato il 18 novembre in un canale nei pressi del lago di Bracis in provincia di Pordenone, ha rivelato come la 22enne sia stata uccisa a coltellate: “è stata raggiunta alla testa e agli arti da alcune coltellate, una delle quali ha trafitto il collo”. Omicidio diCecchettin,didi ...