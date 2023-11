Lucescu | «Chiesa sulle orme di papà E’ fort forte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Partita speciale quella tra Ucraina e Italia per Mircea, l’allenatore ha parlato a Tuttosport della gara Partita speciale quella tra Ucraina e Italia per Mircea, l’allenatore ha parlato a Tuttosport della gara. Le sue dichiarazioni: UCRAINA – «Non è una questione di tifo bensì di numeri: metà Nazionale è composta da giocatori che ho allenato, prendendoli sotto la mia egida quando erano ancora molti giovani, tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev sapeste quanti ne ho plasmati… Mi hanno invitato per questo momento che tutta la nazione vive con grande attesa e trasporto, una partita che può diventare storica. E’ chiaro che la guerra in corso rende il match ancora più epico. In campo i giocatori porteranno le sofferenze e l’orgoglio di tutto il Paese e anche per quello vorranno centrare la qualificazione».– «E’ ...