L’odio contro le donne ci circonda | ogni tre giorni una viene uccisa | cosa stiamo sbagliando?

(Di lunedì 20 novembre 2023) Settedi speranza, settedi non detta e amara certezza. Giulia Cecchettin non sarebbe tornata da quel sequestro di persona insistentemente raccontato sui media come la “scomparsa dei fidanzatini”. Persino la stampa nella sua narrazione ha imposto a Giulia il mantenimento di un legame che lei aveva chiuso da tempo. Filippo Turetta, al contrario, sarebbe tornato. Lo sapevamo anche questa volta, lo sapevamo tutte, così è stato. Abbiamo conosciuto Giulia e ci siamo affacciati sulla sua vita attraverso l’invadenza dei media che hanno raccontato qualdi lei. La laurea che avrebbe dovuto discutere giovedì scorso, gli audio dove parlava dei preparativi per la festa di laurea. L’abbiamo vista gioiosa nei selfie, insieme alla sorella e agli amici. E’ stato straziante conoscere i sorrisi, i gesti e i progetti di vita di una ...