LIVE Ucraina-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | si rientra negli spogliatoi in perfetta parità

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 Gli azzurri hanno costruito le maggiori occasioni sulla fascia di sinistra, con Chiesa e Dimarco. I due hanno dimostrato un’ottima intesa, riuscendo sempre ad essere pericolosi, anche grazie agli inserimenti di Frattesi e i movimenti ad uscire di Raspadori. 21.39 L’ha tirato più volte in questi primi 45 minuti, 11 volte contro 2, trovando però una minore precisione. Gli azzurri hanno inquadrato solamente in due occasioni lo specchio della porta, cosa sempre riuscita agli ucraini. 21.36padrona del campo nel primo tempo, con gli ucraini che hanno scelto di aspettare gli azzurri nella propria metà campo. Glini hanno dettato i ritmi dell’incontro, mantenendo maggiormente il controllo del pallone. Nei primi 45 minuti gli azzurri hanno ...