LIVE Ucraina-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | gli ucraini alzano i ritmi della partita

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Tiene palla l’, che ora prova ad abbassare nuovamente il ritmo. 73? Palla persa da Chiesa, che prova ad uscire, con una giocata personale, da un raddoppio. Il pallone arriva velocemente tra i piedi di Mudryk, il quale non riesce ad inquadrare la porta. 72? Cross basso di Konoplya verso Dovbyk. Il centravanti ucraino protegge palla, ma non riesce a girarsi e quindi scarica per Tsygankov, il quale non riesce a tirare verso la porta. 71? Angolo battuto verso il primo palo, dove c’è Scamacca, che allontana il pericolo. 71? Doppio cambio: fuori Zaniolo e Jorginho, dentro Politano e Cristante. 70? È dolorante Zaniolo, che chiede il cambio. 69? Calcio d’angolo per l’, procurato ancora una volta da Tsygankov. 69? Pressing alto ora per ...