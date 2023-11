LIVE Ucraina-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | entrano in campo le due squadre

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 È il momento dell’inno nazionaleno. 20.38inle due. I giocatori ucraini portano sulle spalle la propria bandiera. 20.35 Nella gara di andata l’ha battuto l’per 2-1. A San Siro gli azzurri sono stati trascinati da Davide Frattesi, autore di una doppietta. Gli ucraini hanno provato a riaprirla con la rete di Yarmolenko. 20.32 Da quando Spalletti è seduto sulla panchina dell’, gli azzurri hanno un bilancio di 3 vittorie, con, Malta e Macedonia del Nord, 1 pareggio, contro i macedoni, ed 1 sconfitta, con l’Inghilterre 20.29 L’arriva a questa partita in fiducia. Lo scorso venerdì gli azzurri ...

LIVE Ucraina-Italia - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : Spalletti si affida a Raspadori. Pochi minuti al via della partita decisiva

Oltre all'Italia, impegnata a Leverkusen contro l', nel Gruppo C scendono in campo anche Macedonia e Inghilterra , in contemporanea a Skopje. Poco in palio tra le due formazioni del gruppo ...

LIVE TJ - UCRAINA-ITALIA - Le formazioni ufficiali: Chiesa titolare, Gatti e Kean in panchina

19.45 - Le formazioni ufficiali: UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk ...

