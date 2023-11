LIVE Italia-Svezia | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri in scena dalle 13 00

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ESTONIA DIFEMMINILE17.00 LADI-REPUBBLICA CECA DI21.00 12:43 Buongiorno e ben ritrovati nelladi. Tra poco meno di 20 minuti spazio al primo end dell’importante sfida del round robin deglidi Aberdeen. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del terzo incontro del round robin deglidimaschile tra ...

LIVE Italia-Danimarca 7-5 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : mano rubata dalle danesi

LIVE Italia-Danimarca 9-5 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : due punti pesanti per le azzurre nell’ottavo end

LIVE Italia-Danimarca 9-6 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : le danesi non si arrendono

LIVE Italia-Danimarca 9-7 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : successo pesante in ottica semifinale!

L'uomo tigre: in arrivo un live action che sarà girato in Italia e Giappone

A produrre una versioneaction del celebre anime saranno Fabula Pictures srl, Kodansha Ltd. e ... personaggio amatissimo sia inche in Giappone fin dalla sua prima pubblicazione nel 1969. ...

LIVE Italia-Danimarca, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: sfida importante verso i playoff OA Sport

Italia-Macedonia del Nord 5-2: Darmian, doppio Chiesa, Raspadori ed El Shaarawy, con l'Ucraina basta il pareggio Eurosport IT

Europei 2024: fasce, sorteggi e gironi. L'Italia andrebbe in 3^ o 4^ fascia

Le fasce del sorteggio per Euro 2024 e come funziona il sorteggio: quali squadre sono teste di serie e orario d'inizio. Tre anni dopo la vittoria dell'Italia a Wembley… Leggi ...

L'uomo tigre: in arrivo un live action che sarà girato in Italia e Giappone

Fabula Pictures, Kodansha Ltd. e Brandon Box annunciano la coproduzione internazionale di un film d'azione girato ispirato al celebre anime che sarà girato in Italia e in Giappone.