LIVE Italia-Svezia 7-5 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri vincono una sfida di livello eccelso con Edin e restano in testa!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ESTONIA DIFEMMINILE DALLE 17.00 LADI-REPUBBLICA CECA DIDALLE 21.00 15:59 Termina qui la nostradi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 15:58che sono inoltre da soli al comando del raggruppamento in quanto è arrivato il primo KO per la Germania. L’tornerà stasera sul ghiaccio di Aberdeen per lada non sottovalutare contro la Repubblica Ceca. I boemi hanno infatti ...