LIVE Italia-Svezia 5-5 | Europei curling 2023 in DIRETTA | perfetta parità a due end dal termine

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ESTONIA DIFEMMINILE DALLE 17.00 LADI-REPUBBLICA CECA DIDALLE 21.00 15:33 Due stone per squadra al, tocca agli skip. Ci sono due pietre azzurre in casa, ed una a punto svedese. 15:32 Squadre che devono anche abbreviare le riflessioni in quanto rimangono poco più di 4 minuti di tempo per team. 15:30 Wranaa non bada al solo ed elimina le due guardie azzurre.che chiama nuovamente una guardia. 15:29 Siamo nel corso del penultimo fondamentale end. Gioco che per ora si sviluppa sulla linea centrale. 15:24 Non può sbagliare Retornaz, che mette il punto del 5-5. Due end al ...