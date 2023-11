LIVE Italia-Svezia 0-2 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli svedesi avanti dopo due end

Leggi su oasport

13:39 che è di mano per la prima volta nel match. Bisogna subito marcare punti per rispondere agli scandinavi. 13:36 Un gioco da ragazzi per lo skip svedese.0-2 al termine del secondo end. 13:35 Costretto a difendersi Retornaz può solo giocare un colpo che eviti i tre punti avversari. Lo skip azzurro lo gioca correttamente, ma ad Edin basta solo siglare una comoda bocciata per ottenere due punti. 13:34 Ne approfitta Edin, che mette un'altra stone a punto in una zona che rende ...