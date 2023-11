LIVE Italia-Svezia 0-0 | Europei curling 2023 in DIRETTA | perfetto equilibrio nel primo end

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ESTONIA DIFEMMINILE DALLE 17.00 LADI-REPUBBLICA CECA DIDALLE 21.00 13:22 Come prevedibile visto l’andamento dell’end, si parte con un nulla di fatto.che dunque resta di mano. 13:20 Edin boccia con la propria guardia la stone azzurra a punto. Ultima pietra ora per Retornaz. 13:17 Un paio di sbavature degli svedesi, che mancano in due occasioni la doppia bocciata. Fasi finali delend con tre tiri per parte da lanciare. 13:14 Wranaa non bada al sodo e gioca il cosiddetto cleaning, ripulendo l’area in cui stazionavano le guardie avversarie. 13:12 Giovannella piazza ...