LIVE Italia-Repubblica Ceca 3-1 | Europei curling 2023 in DIRETTA | primo punto dei cechi nel terzo end

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.04 Ivanno a piazzare una stone dietro a quella rossa a, momento di riflessione in casa. 22.01 Due stone gialle e una rossa a copertura della situazione precedentemente descritta. 21.59 L’avrà il vantaggio dell’ultima stone per cercare di incrementare il vantaggio fin qui costruito. 21.56 Ancora una stone azzurra a, con un’altra in casa per parte quando restano tre tiri ad entrambe le squadre per chiudere il quarto end. 21.53 Una stone azzurra in casa a metà end. 21.50 Inizia il quarto end,di mano. Piazzato di Klima, arriva ildellache accorcia sul 3-1. 21.47 Doppia ...