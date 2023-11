LIVE Italia-Estonia 8-7 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | mano rubata da 2 per le azzurre che tornano in vantaggio dopo 8 end

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 13.00 LADI-REPUBBLICA CECA DIDALLE 21.00 19.21: Sempre una stone azzurra a punto8 tiri 19.18: Una stone azzurra a puntoi primi 4 tiri del nono end 19.16: Kaldvee ha cercato il tiro di precisione per piazzare la stone a punto ma ha colpito la stone estone che era all’ingresso della casa, errore grave della skip estone 19.15: SBAGLIA KALDVEE!DA 2 PER L’CHE TORNA IN! Le estoni hanno sicuramente patito la pressione e hanno commesso tanti errori in questo ottavo ...