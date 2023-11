LIVE Italia-Estonia 5-5 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre distratte | tutto da rifare dopo 4 end

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 13.00 LADI-REPUBBLICA CECA DIDALLE 21.00 18.10: Una stone azzurra a punto4 tiri del quinto end 18.07:daper l’che gioca veramente male questo quarto end, subisce 3 punti e viene raggiunta dalla formazione estone. 5-5 18.02: Ottima la bocciata delle estoni che addirittura rischiano di metterne 4 a punto. 18.00: A 4 tiri dal termine 2 le stone estoni a punto, situazione complicata per l’17.56: Sempre una stonena a punto a metà del quarto end 17.53: Una stone ...

LIVE Italia-Svezia 7-5 - Europei curling 2023 in DIRETTA : doppio vantaggio azzurro ad un end dal termine

LIVE Italia-Svezia 7-5 - Europei curling 2023 in DIRETTA : gli azzurri vincono una sfida di livello eccelso con Edin e restano in testa!

LIVE Italia-Estonia - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : azzurre a caccia del quarto successo consecutivo

LIVE Italia-Estonia 4-0 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : subito mano rubata da 4 per le azzurre!

LIVE Italia-Estonia 4-2 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : le estoni accorciano le distanze nel secondo end

LIVE Italia-Estonia 5-2 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : Constantini si salva nel terzo end

Foto dei minori sui social. Codacons presenta esposto a procure sarde

La denuncia dell'associazione: "Nessuno applica le norme" Di: Redazione SardegnaIn occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il Codacons ha ... Inle norme che ...

LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2023 in DIRETTA: ora Edin non fa più paura, si parte alla pari! OA Sport

Italia-Macedonia del Nord 5-2: Darmian, doppio Chiesa, Raspadori ed El Shaarawy, con l'Ucraina basta il pareggio Eurosport IT

Padbol, l'Italia eliminata ai quarti del Mondiale. Vender: «Ora aspettiamo qualche ex calciatore»

«Di questo mondiale non ci portiamo dietro un episodio particolare ma la consapevolezza che l'Italia, grazie a noi, in questo sport si è guadagnata considerazione e ...

Foto dei minori sui social. Codacons presenta esposto a procure sarde

In occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il Codacons ha presentato un esposto alla procure in Sardegna, all'Agcom e al garante per la privacy, denunciando la la ...