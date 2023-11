LIVE Italia-Estonia 4-2 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | le estoni accorciano le distanze nel secondo end

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 13.00 LADI-REPUBBLICA CECA DIDALLE 21.00 17.40. Ancora una stone azzurra a punto a metà del terzo end 17.37: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end 17.33: Brava Kaldvee che si rifà dell’errore precedente e regala 2 punti all’, sfruttando l’imprecisione azzurra. 4-217.32: Non perfetto l’ultimo tiro di Constantini dopo la bocciata delle. Il rischio è 2 punti per l’ma serve un gran tiro da parte di Kaldvee 17.29: perfetta la bocciata di Constantini, sono 4 ora ...

LIVE Italia-Svezia 7-5 - Europei curling 2023 in DIRETTA : gli azzurri vincono una sfida di livello eccelso con Edin e restano in testa!

LIVE Italia-Estonia 4-0 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : subito mano rubata da 4 per le azzurre!

Intimate, il nuovo album di Elisa dopo il tour teatrale: data e tracklist

... musica, distribuito da universal music37,02 EUR Acquista su Amazon Intimate, il nuovo ...volume di inediti Ritorno Al Futuro/Back To The Future e la trilogia dal vivo Back To The Future. ...

LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2023 in DIRETTA: ora Edin non fa più paura, si parte alla pari! OA Sport

Italia-Macedonia del Nord 5-2: Darmian, doppio Chiesa, Raspadori ed El Shaarawy, con l'Ucraina basta il pareggio Eurosport IT

L’indietronica dei Saroos arriva a Perugia: nuovo live targato Sacred Noise

di D.N. Arriveranno in Italia per un tour di quattro date tra novembre e dicembre. Oltre Roma, Pisa e Faenza tappa in Umbria, a Perugia, per i Saroos, band formata da musicisti d’eccezione: Florian Zi ...

Ucraina Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione a Euro 2024

Ucraina Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione a Euro 2024 in programma stasera, 20 novembre ...