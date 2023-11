LIVE Italia-Danimarca | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | scontro diretto per i play-off!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata deglidi. Ad Aberdeen (Scozia) il round robin del torneo continentale è ormai entrato nel vivo e le azzurre sono in piena lotta per provare a staccare un pass per la semifinale. Dopo la sconfitta inaugurale contro la Germania, Constantini e compagne si sono riprese alla grande e hanno battuto prima la Turchia e poi la fortissima Scozia, rientrando in piena corsa per ioff. L’al momento occupa la terza posizione in classifica con 2 vittorie ed una sconfitta ed è preceduta solo ...