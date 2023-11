LIVE Italia-Danimarca 2-0 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | le azzurre cominciano bene!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:35 Due punti danesi a poche stones dalla fine, end molto delicato. 09:23 Arriva la doppia bocciata di Larsen. 09:21 Giocata meravigliosa di Mathis, le danesi saranno costrette a bocciare. 09:18 Zardini Lacedelli piazza subito una guardia e una stone dietro non del tutto coperta. 09:15 Constantini non sbaglia neanche l’ultima stone, due punti in avvio per le! 09:12 Constantini boccia alla grande, le stonea punto restano due e non sembrerebbe esserci spazio per una doppia. 09:09 Difficilmente verrà fuori più di un punto in questo end, adesso le danesi hanno bocciato una loro guardia che copriva una nostra stone. 09:07 Si continua sempre con lo stesso schema, primo end che sta andando via rapido. 09:05 Halse piazza una stone dentro la casa e Zardini Lacedelli ...