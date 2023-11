L’Italia va agli Europei | decisivo il pareggio contro l’Ucraina Rivivi la diretta

Leggi su notizie

(Di lunedì 20 novembre 2023)con noi ladi Ucraina-Italia, sfida decisiva per il pass per i prossimi. Gli azzurri riescono ad ottenere il pass, ma quanta sofferenza. Obiettivo raggiunto da parte del. Gli azzurri, non senza sofferenza, riescono a conquistare il pass per glipareggiando 0-0. Buongiorno affronta Dobvyk – Notizie.com – © LapresseLe due squadre hanno chiuso a pari punti nel girone, ma alla fine la vittoria nello sdiretto di andata ha permessoazzurri di staccare il biglietto per la Germania. L'articolo proviene da Notizie.com.