L’Italia pareggia con l’Ucraina | è qualificata agli Europei Che fatica per la squadra di Spalletti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ucraina e Italia hannoto 0-0, in una gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 sul campo neutro di Leverkusen. Con questo risultato gli azzurri di Lucianosono qualificati direttamente alla fase finale del torneo come secondi del girone C alle spalle dell’Inghilterra. Ucraina costretta a disputare i playoff. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.