L' Italia di Spalletti e lo spirito procrastinatore del paese

(Di lunedì 20 novembre 2023) L'ultima occasione per la Nazionalena di calcio di accedere agli Europei del 2024 senza passare per gli spareggi è la partita di questa sera alla BayArena di Leverkusen contro l'Ucraina. Tre anni fa, dopo la vittoria degli Azzurri a Wembley contro l'Inghilterra agli Europei 2020 – diventati Euro 2021 – fu scritto, da molti, che quella Nazionale rappresentava l'anima del: unche nelle difficoltà trova la forza per superarle. Va così ogni volta che l'vince. Viene preso per buono sempre questo concetto. O così va almeno dalla vittoria dei Mondiali del 1982. Eppure se proprio dobbiamo sforzarci di trovare lodelnel calcio – e possiamo benissimo evitarlo –, questo fantomaticodello si può rinvenire ...