Liquidazione provvisoria della pensione | l’avviso dell’INPS terrorizza i contribuenti

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’INPS ha la facoltà di liquidare le pensioni anche solo in modalità. Quali prestazioni sono coinvolte e come rimediare? Alcuni assegni pensionistici vengono liquidati in tempistiche più brevi rispetto alle scadenze ordinarie, per tutelare determinate categorie diin modalità– InformazioneOggi.itSi tratta soprattutto delle prestazioni di invalidità che, per le particolari condizioni in cui versano i beneficiari, sono erogate velocemente. Può, capitare, in tali casi, che i titolari ricevano la comunicazione dall’Istituto di Previdenza con il prospetto didi invalidità con quale, però, si precisa che l’assegno viene attribuito in maniera. ...