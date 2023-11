L’inattivismo | cos’è il negazionismo del nuovo millennio

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’estate 2023 è stata la più calda mai registrata. Quante volte avete sentito questa frase tra Tg e servizi meteo? Quali emozioni ha scatenato questo dato? E se vi dicessero che questa modalità comunicativa è una nuova forma diclimatico? Più subdolo, meno evidente e soprattutto divisivo: stiamo parlando delclimatico. Non è un caso che non conosciate questo fenomeno. La definizione di inattivismo climatico è molto recente perché è stata coniata con la pubblicazione di un libro: The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet (2021), scritto da uno dei più importanti climatologi al mondo, lo scienziato Michael Mann. Secondo Mann siamo passati a una nuova fase, i negazionisti del clima non possono più opporsi all’evidenza dei dati e dei fenomeni naturali estremi sempre più frequenti. Allora, secondo Mann, «le forze che ...