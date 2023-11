Ligabue | posticipati i concerti di Eboli | fissate le nuove date

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA causa di un virus influenzale che ha colpito in particolare la gola, idi Lucianoprevisti al PalaSele dimartedì 21 e mercoledì 22 novembre sonoal 3 e 4 dicembre. I biglietti acquistati per idiresteranno validi per le rispettivedi recupero (i biglietti del 21 novembre per il 3 dicembre, i biglietti del 22 novembre per il 4 dicembre), qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per talientro il 30 novembre. Maggiori informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it A malincuore dunque l’artista ha dovuto rimandare l’abbraccio con i fan della Campania che lo attendono a, unica tappa in regione del ...