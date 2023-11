Ligabue ha l’influenza | salta il concerto a Roma | fan furiosi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Doveva esibirsi ieri sera al Palasport. La fila era già lunga quando è stato annunciato che Lucianoera influenzato e non si sarebbe esibito. I tanti fan in attesa non hanno preso bene la notizia, per quanto l’artista sembra abbia temporeggiato proprio nella speranza di riuscire a presenziare l’appuntamento. Poi, però, ha dovuto dare forfait. Fan scatenate sui social: ‘Potevano avvertirci prima’ L’idea che Liga stesse male non ha placato la rabbia delle tante persone che si erano radunate sin dal primo pomeriggio per assistere al. Fan scatenati sui social soprattutto perché l’annuncio è arrivato proprio poco prima che si doveva alzare il sipario sullo spettacolo. ‘Avrebbero potuto avvertirci prima’ gridano da più parti. Il videomessaggio di scuse dell’artistacosì non solo l’appuntamento fissato al PalaEur, ma ...