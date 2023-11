Leonardo DiCaprio | Sharon Stone gli pagò il salario nel 1995 | Non la ringrazierò mai abbastanza

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ildiper Pronti a morire fu pagato per intero dadopo che l'attore venne rifiutato dallo studio cinematografico.ha rivelato a E! News di aver ringraziato "molte volte"per aver pagato il suonel, quando lo studio rifiutò di ingaggiarlo nel dramma western di Sam Raimi intitolato Pronti a morire. Lavoleva lavorare a tutti i costi con la giovane star e non si fermò di fronte a nulla affinché questo potesse accadere. "Di me e Russell Crowe,disse: 'Questi sono i due attori con cui voglio lavorare'", ha ricordato. "È davvero incredibile, è stata una ...

ha confermato di aver ricevuto un grande favore da Sharon Stone agli inizi della carriera. Nel 2021 l'attrice aveva raccontato nell'autobiografia Il bello di vivere due volte di aver

