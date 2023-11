L’emergenza femminicidio e la difficoltà della sinistra nel combattere battaglie con spirito bipartisan

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) La morte di Giulia Cecchettin è stata tremenda. Così come per ognuna delle 103 donne uccise in questo anno. E tuttavia sembra innaturale scollegarla dalle altre 102, poiché è impossibile fare una classifica del dolore. Cercare di capire le ragioni perché un uomo, addirittura un ragazzino di 22 anni, uccida la propria compagna non è facile. Si possono elencare i continui colpevoli tra scuola, famiglia, centri aggregativi ma sarebbe insufficiente. Di sicuro, la famiglia ha subito una profonda trasformazione sin dalla fine degli anni settanta per una serie di variazioni sociali enormi. Ma anche questo è solo un segmento, per quanto importante, che non spiega al meglio ledi entrare in empatia, l’accettazione del dolore di una separazione, che è di per sé un lutto, ladi recepire la sofferenza del distacco e di viverla per quella che ...