(Di lunedì 20 novembre 2023) Nel Regno Unito si sono accesi i riflettori sui possibili rischi derivanti dall’utilizzo. Alcuni parlamentari britannici temono che i nuovi veicoli Made in China possano essere usati per spiare e raccogliere dati

Biden tradisce l’ultima promessa sui migranti : userà i fondi stanziati da Trump per ampliare il muro al confine col Messico

Wired Next Fest - Douglas Rushkoff : “I social ci hanno rubato i dati che la AI userà per conquistarci”

Segreto in famiglia e i ministri all'oscuro : così Meloni userà la campagna d'Albania per l'Europee

James Bond - i produttori giurano che non useranno mai l'AI per riportare indietro gli 007 defunti

Anche Microsoft ha creato dei chip per l'IA. Ma li userà solo per il suo cloud

Mondiali 2026 : il Mali userà i match di qualificazione per festeggiare la vittoria in guerra

"Le userà per spiarci": l'allarme dell'Uk sulle auto elettriche cinesi ilGiornale.it