Le serie tv sul fashion system

Leggi su today

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il prossimo 14 febbraio 2024 su Apple TV sbarcherà The New Look, una nuovasu due icone moda del Novecento: Christian Dior e Coco Chanel, rispettivamente interpretati da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche. Laracconterà la genesi dell'iconico New Look e includerà anche la storia dei...