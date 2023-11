Le post verità di Meluzzi

Leggi su butac

(Di lunedì 20 novembre 2023) Era da un po’ che non ci occupavamo di Radio Radio e Alessandro, ma una delle segnalazioni di questi giorni ci ha riportato su quei lidi, o meglio a un video pubblicato il 16 novembre dal titolo: Remuzzi gela tutti su Indi Gregory ?: “Destino dei bambini in mano a chi paga la commedia” Video in cui Fabio Duranti dialoga con Alessandroe Alberto Contri sul caso Indi Gregory, di cui qui su BUTAC abbiamo già parlato a sufficienza. Ma allora, direte voi, perché farlo ancora? Perché, parlando di Indi, riesce a diffondere l’ennesimo pezzo di, che riteniamo sia giusto smontare. Nel video, che dura solo cinque minuti, assistiamo a questo siparietto:: …guarda da criminologo dico fermiamoci un attimo su questo signor ...