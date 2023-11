Le motivazioni del board per cui Sam Altman è stato rimosso dal suo ruolo di CEO

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ci sono le versioni ufficiali, in questa come in altre cose. Il giallo di Sam, che èallontanato da OpenAI e che adesso è diventato – di fatto – il responsabile dei progetti di intelligenza artificiale di Microsoft, ha anch’esso una dichiarazione di comodo, una risoluzione di facciata. Ildi OpenAI lo ha messo nero su bianco in un post sul proprio blog ufficiale, pubblicato – a quanto pare – all’insaputa dello stessoche, fino a metà della scorsa settimana, era apparso tranquillo e senza nessun sentore di ciò che si sarebbe verificato di lì a breve (nel pomeriggio di venerdì 17 novembre è iniziato tutto). C’è la verità che, davanti al suo pubblico, OpenAI ha voluto restituire: quella di una ipotetica mancanza di fiducia da parte delnell’operato di Sam ...