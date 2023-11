Le maglie che Messi ha indossato in Qatar all’asta per oltre 10 milioni di dollari As

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Seichehadurante i Mondiali inverranno messe. Tra queste c’è anche quella della finale contro la Francia, quella che ha incoronato definitivamentecome il miglior calciatore del 21° secolo. Il 14 dicembre ci sarà l’asta a New York organizzata da Sotheby’s ad un prezzo complessivo stimato di10di. Come scrive As, “se questo prezzo verrà raggiunto, lepotrebbero diventare la collezione sportiva più preziosa che sia mai stata messa“. “Le, con il famoso numero 10 e il nome disul retro, sono quelle indossate dall’attaccante nel cammino verso il trofeo 2022 durante il primo ...