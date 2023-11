Le “Giovinette” che sfidarono il fascismo Pelusio | “La più grande rivoluzione sportiva”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 20 novembre 2023) Siamo nel 1932, il decimo anno dell’era fascista. Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare a calcio. E così, questa enorme determinazione portò l’insieme di ‘‘ a fondare il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve tempo raccolse intorno a sé decine di atlete. Ma poi cominciarono i primi problemi. Gli organi federali in principio assecondarono l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, ma non di giocare in pubblico. Inoltre, dovevano usare un pallone di gomma e non di cuoio, dovevano indossare la gonna e non i pantaloncini, dovevano passare la palla solo rasoterra e in porta dovevano far giocare dei ragazzini adolescenti. Tutto questo per preservare le loro “capacità riproduttive”. La locandina dello spettacolo che andrà in scena dal 28 ...