Le aziende usano l’intelligenza artificiale emotiva per sorvegliare i dipendenti a lavoro

Domeniche ecologiche inutili: contentino Ue per ambientalisti esagitati

... che è una impresa titanica per la completa disorganizzazione delledi trasporto tra bus ... i riscaldamenti sono tra la fonte maggiore di inquinamento , soprattutto quelli non a norma che...

Le aziende svizzere usano l'AI per controllare i loro dipendenti Ticinonline

Intelligenza artificiale, perché non ci ruberà il lavoro WIRED Italia

Carne coltivata: cos’è, come si produce, vantaggi e rischi di un alimento innovativo

La carne coltivata, detta anche "artificiale" o "sintetica", non è ancora in vendita nel mondo (tranne che a Singapore), ma i ricercatori sono al lavoro e sono già nate startup per lo sviluppo di ques ...